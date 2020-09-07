التموين: مخزون السلع الأساسية يكفي لـ6 أشهر

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لـ6 أشهر لبعض المنتجات.

ووجّه المصيلحي خلال مشاركته في افتتاح أول منفذ سلعي بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص بمدينة نصر، باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة، بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.

ومشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص، يستهدف في المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، وإضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، ويعزز قيمة الإيرادات لأكثر من 3 أضعاف، علاوة على أنّ القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة، فضلا عن وجود سلاسل إمداد متنوعة.

وسيتم الإبقاء على العاملين في المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم، وضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى، ما يؤدي إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.

وزير التموين يفتتح أول منفذ للسلع بالشراكة مع القطاع الخاص

ويبلغ مساحة المنفذ 1000 متر، وهو أحد منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويعمل به 165 عاملا، وجرى تطويره بنحو 25 مليون جنيه.