نائب وزير الزراعة يضع حجر أساس إنشاء مصنع لانتاج أحدث اللقاحات البيطرية

قام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسكمية والداجنة نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بوضع حجر الأساس لمصنع ميفاك الثالث بمدينة الصالحية الجديدة بإنتاج لقاحات مبتكرة وتقنيات تصنيع جديدة من لقاحات محملة ولقاحات مركبة ومهندسة وراثياً داخل معامل مجهزة BsL3 Lab لدعم صناعة الدواجن في مصر والعالم أكد الصياد حرص الدولة علي تشجيع ودعم الصناعة الوطنية سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص من أجل سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع المحلي ووضع خطة تقليل تلك الفجوة ‏ واضاف الصياد ان وزارة الزراعة قامت بدعم مشروع البتلو بأكثر من 2مليار جنية مصري استثمارات في هذا المجال .

وقد تم الوصول إلي الاكتفاء الذاتي في القطاع الداجني وكذلك بدء التصدير

- ‏من ناحيته د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اشاد بدور الوزارة في الداعم للصناعة الوطنية ، واكد أن السنوات السابقة شهدت منظومة عمل وتعاون بين الوزارة ومعهد صحة الحيوان والصناعة الوطنية لإنتاج اللقاحات الهامة مثال " لقاحات الحمي القلاعية"

- ‏وتم التصدي للاوبئة الوافدة من البلدان المجاورة للحافظ علي الثروة الحيوانية.

- ‏وصرح د مجدى السيد رئيس مجلس أدارة ميفاك أن هذه التكنولوجيا ظلت قاصرة على عدد قليل جدا من الشركات في العالم والان تدخل هذه التكنولوجية الجديدة مصر من خلال مصنع ميفاك وشركائه الأمريكيين وسيتم توطين هذه الصناعة المبتكرة بمصر من خلال الفريق الفنى بمصنع ميفاك نقل تكنولوجيا من أمريكا و ألمانيا و انجلترا الى مصر

- ‏وأضاف بأن المصنع الجديد هو تكملة لرحلة نجاح وتميز علي مدار عشرة سنوات تم خلالها إنشاء مصنعين لإنتاج اللقاحات وخدمة صناعة الدواجن والثروة الحيوانية ومع وضع حجر الأساس للمصنع الثالث سيكون بمثابة صفحة جديدة في عالم تصنيع اللقاحات في مصر والعالم من لقاحات جديدة ومتطورة تنافس اللقاحات التقليدية العالمية.

وأضاف السيد أن هذه هي الأولى من نوعها في مصر والشرق وأفريقيا تدخل مصر عالم تصنيع اللقاحات المحملة وراثيا لحماية صناعة الدواجن والمصنع سيحتوى على أحدث الأجهزة و خطوط الانتاج والتكنولوجيا بالعالم وسيكون جاهز لانتاج أصعب اللقاحات عالميا