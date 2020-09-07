تنفيذ مشروعات الرصف بتكلفة 170مليون جنيه في مراكز الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توقيع عقد إتفاق بين جهاز الخدمة الوطنية ورؤساء مدن "المحلة وزفتي وسمنود وحي أول وثان المحلة الكبرى" اليوم، ضمن الخطة الاستثمارية 2020/ 2021 لرصف الطرق والمخصص لها 170 مليون و29 ألف جنيه.

وأكد "رحمي" أن توقيع الإتفاق بمثابة إمتدادا للتعاون المثمر بين محافظة الغربية والجهاز في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن جهاز الخدمة الوطنية يمتلك خبرات وإمكانيات تكنولوجية وبشرية وفنية تمكنه من تنفيذ الأعمال الموكلة إليه بكفاءة وطبقا لمعايير الجودة العالمية والإنتهاء منها في المواعيد المحددة للتسليم.

يذكر أن محافظة الغربية، وقعت في مطلع الشهر الجاري عقودًا أخرى لمدن وقرى طنطا وقطور وكفر الزيات وبسيون وحي أول طنطا وحي ثاني طنطا بإجمالي تكلفة قدرها 191مليون و265الف جنيه.