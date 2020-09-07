ورشة عمل لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بالشرقية

قال المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، إن المديرية تنفذ العديد من البرامج الهادفة لإعادة تأهيل الشباب لتمكينهم من الإلتحاق بسوق العمل وتوفير فرص حقيقية.

وأشار وكيل الوزارة في تصريح صحفي، اليوم، إلي قيام المديرية بتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، لتدريب مديري مكاتب التشغيل بنطاق المحافظة، في حضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات بمحافظتي القاهرة والشرقية وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة القوي العاملة أنه خلال ورشة العمل تم تقديم 6 محاضرات، تناولت المحاضرة الأولي إبراز دور وزارة القوي العاملة وإهتمامها بنشرثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال توقيع 13 بروتوكولًا ومذكرة تفاهم مع 13 جامعة مصرية، وتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل لتوعية الشباب، وتناولت المحاضرة الثانية عرض إنجازات جهاز تنمية المشروعات طبقاً لإحصائية شهر يوليو 2020 حيث قام الجهاز بتوفير 834 ألف فرصة عمل وتمويل 150 ألف مشروع صغير ومتوسط للشباب بجانب تفعيل خدمات جديدة بمكاتب التشغيل.

وأضاف أن المحاضرة الثالثة عرضت الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات وإيضاح الضمانات وتفعيل خدمات جديدة مثل تقديم مشروع جاهز للشباب والتعريف بأهم الأدوات المرتبطة بريادة الأعمال وتبني أفكار جديدة لمكاتب التشغيل مثل التشغيل الذاتي إعتماداً علي التكنولوجيا الحديثة في الإدارة.

وخلال المحاضرة الرابعة تم التعريف بأهداف الصندوق ونشر ثقافة العمل الحر وتغيير مفاهيم الشباب المتجه نحو الإندماج بسوق العمل، وخلال المحاضرة الخامسة تم التعريف بمشروعات منح العلامة التجارية وتوضيح الفرق بين منح العلامة التجارية ومنح التوكيل، كما تناولت المحاضرة السادسة شرح لكيفية التعرف علي خدمات الصندوق عن طريق الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التواصل والإستفسار من خلال الإتصال على الخط الساخن للجهاز برقم 1673.