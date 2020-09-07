معلومات مهمة عن "الأسمرات 3".. يستوعب 31 ألف نسمة

تواصل محافظة القاهرة تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات ونقل السكان لمشروعات الإسكان الجديدة مثل الأسمرات، ضمن توجيهات الدولة لتوفير حياة كريمة لهم تشمل الخدمات والمرافق.

الأسمرات 3 يضم 124 عمارة

وترصد السطور التالية، معلومات مهمة عن مشروع "الأسمرات 3"، والخدمات المقامة على المشروع، والمناطق المستهدف تسكينها، إذ تتمثل المرحلة الثالثة في إنشاء 7298 وحدة سكنية بإجمالي 124 عمارة، وبتكلفة 1.75 مليار جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ31 ألف نسمة.

الخدمات مقامة على 8.2 فدان

تتكون كل عمارة من 60 وحدة سكنية ومصعدين و4 خزانات مياه علوية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 65 فدانا مقسمة على النحو التالي، العمارات مقامة على 34 فدانا، والخدمات على 8.2 فدان، أما الطرق والمناطق المفتوحة فتشغل مساحة 22.8 فدان.

مدينة شبابية رياضية

أما خدمات المشروع فتتنوع بين المدينة الشبابية الرياضية، والتي تضم نادياً اجتماعياً ورياضياً و4 ملاعب متعددة الاستخدام وملعب كرة قدم و3 حمامات سباحة ومسجداً وكنيسة، فضلا عن مجمع مدارس يضم مدرسة تعليم أساسي ومدرسة ثانوي صناعي، ومبنى التضامن الاجتماعي الذي يشمل بنك ناصر، ومركز رعاية المسنين ووحدة اجتماعية، ورعاية الطفولة والأمومة، وقاعات متعددة الاستخدام، و5 حضانات بما يعادل مساحة 460م2 للحضانة.

نقل سكان 14 منطقة عشوائية للأسمرات 3

ويضم مشروع الأسمرات 3 نحو 4 وحدات صحية ومجمع المخابز ومنافذ بيع السلع، أما المناطق غير الآمنة المستهدف تسكينها في الأسمرات 3، فهي 4085 أسرة من مناطق السحيلة وشارع المحطة باسطبل عنتر وحسن أنور وبني هلال من المدابغ، وبطن البقرة "جزئي" وكوم غراب بحي مصر القديمة، إضافة لتسكين 2103 أسرة من منشأة ناصر وتحديدا مناطق الشهبة ووادي فرعون والرزاز ومنطقة شارع أحمد هاشم والمعدسة.

كما تضم الأسمرات 3 تسكين نحو 1110 أسرة من شارع المحجر والحطابة وعرب اليسار بأحياء دار السلام والخليفة.