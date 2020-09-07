مصر تدين الهجوم الإرهابي على أمن الحرس الوطني بتونس
كتب:
الوطن
03:00 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
وزارة الخارجية
أدانت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فرديّ أمن بالحرس الوطني في مدينة سوسة بالجمهورية التونسية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
ونقل البيان تعازي مصر إلى تونس الشقيقة وأسرة الضحية وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصاب، مؤكدًا رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع تونس في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة وكل ما يستهدف أمنها واستقرارها.