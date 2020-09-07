الكهرباء: انتهاء دراسات مشروع الربط مع قبرص واليونان مطلع 2021

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان ستنتهي من الدراسات الخاصة به مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن المشروع يتطلّب دراسات فنّية واقتصادية ليتوافق مع الخطّة الاستراتيجية للوزارة للربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن مصر وقبرص واليونان لديها اهتمام كبير لاتمام المشروع الذي يجري من خلال كابلات بحرية جهد 500 ك. ف بنظام DC وستتجاوز قدرات الخط أكثر من 2000 ميجاوات، لافتا إلى أنه يجري التنسيق حاليا مع شركة "يورو أفريكا" المسؤولة عن تنفيذ المشروع لإعداد دراسات المشروع، وكانت مصر قد وقعت في مايو 2019 اتفاق تعاون بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، عبر جزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية.

وأشار المصدر إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع خط الربط بسعة 1000 ميجاوات مروراً بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر، لافتا إلى أن الاتفاق جرى بمعرفة المختصين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وبموافقة الجانب القبرصي لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر وقبرص واليونان.

وأوضح أن المشروع سيحقق فوائد لخطّة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، وأنه يعدّ أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبّية، ويحوّل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارّة الأوروبّية.