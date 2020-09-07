ياسر محجوب: نظافة الشوارع لا تليق بالمواطن والقانون سيحل المشكلة

قال ياسر محجوب نائب مدير إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، إن منظومة النظافة في الشوارع غير لائقة بالمواطن المصري، وبالتالي فإن وزارة البيئة، اتجهت لإعداد مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث يضع آليات لتنفيذ منظومة صحيحة لإحساس المواطن، باختلاف الشارع في منظومة النظافة.

وأضاف محجوب، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن القانون جرى إقراره في مجلس النواب، وهو في إطار العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعدها سينشر في الجريدة الرسمية، ثم سيجرى إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون.

وتابع: "لم ننتظر ظهور القانون حتى نعمل على الأرض، حيث اتجهت الحكومة، إلى إنشاء بنية تحتية خاصة بمنظومة إدارة المخلفات، ومع إقرار القانون واستدامة الموارد المالية، سيشعر المواطن باختلاف على الأرض، حيث ستعمل شركات شبابية وشركات جديدة في هذا الملف، بسبب وجود عقود عادلة لها، ما يجعلها قادرة على منح المواطن خدمة منتظمة تجعله يشعر بالاختلاف".

وأشار، إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي أنشئ بموجب القانون، سيكون هو المنظم والمخطط والمراقب للمنظومة وستتولى المحليات والقطاع الخاص مهمة التنفيذ، لضمان استدامة المنظومة، وفيها آليات جديدة لعمليات الرصد والمتابعة، تتسم بالشفافية، وهي آليات إلكترونية تفيد الشركة التي تعمل في هذه المنظومة وتضمن حل المشكلات.