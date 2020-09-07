"تعليمي طنطا" تحصد التصنيف الدولي الأول في قطاعى "العمليات والعنايات"

أعرب الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن سعادته بحصول المستشفى التعليمى العالمى على التصنيف الدولي الأول لقطاعي العنايات المركزة والعمليات الجراحية على مستوى المستشفيات الجامعية بمصر.

جاء ذلك خلال تسلمه شهادة الاعتماد الأمريكي الدولي، اليوم، والمعتمدة من قبل هيئة اعتماد الجودة الأمريكية"IAF" ، من جانب الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى.

وقال "سليم" إن حصول المستشفي على الاعتماد الأمريكى لأول مرة فى تاريخ المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا من شأنه رفع التصنيف الدولي للجامعة والمستشفى، بما يؤهلها للحصول على المركز الأول فى تقديم الخدمة الصحية على مستوى الجامعات المصرية، موجها الشكر للدكتوره "شذا الشال" مسؤول التطوير المؤسسى بالمستشفيات الجامعية.

شهد تسليم شهادة الاعتماد الأمريكي الدولي الدكتور "فؤاد هراس" رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور "أحمد غنيم" عميد طب طنطا ، والدكتور "حسن التطاوي" المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتوره "سحر هزاع" وكيل طب طنطا لشؤون خدمة المجتمع والدكتور "عمرو زعير" وكيل طب طنطا لشؤون الدراسات العليا، والدكتور "وليد سامي" وكيل طب طنطا لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور "محمد حنتيرة" مدير المستشفى الرئيسى.