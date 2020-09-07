الحسيني: 20 ناطحة سحاب بالعاصمة الإدارية.. والبرج الأيقوني يمثل هويتها

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية، إن البرج الأيقوني بمنطقة الأبراج من أشهر معالم العاصمة الجديدة، مشيرًا إلى تحويل المنطقة من أرض صحراوية ليست لها قيمة إلى منطقة ذات قيمة وتصب في صالح الاقتصاد، فضلًا عن بيع الوحدات بأسعار مناسبة.

وأضاف "الحسيني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "علشانك يا بلادي"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، وتقدمه الإعلامية ابتسام محمود، أن منطقة الأبراج على مساحة 200 فدان، وتتكون من 20 ناطحة سحاب، ويتوسطها البرج الأيقوني والذي يعد الأعلى في قارة أفريقيا بارتفاع حوالي 400 متر.

وأشار إلى أن البرج الأيقوني سيكون العلامة المميزة للعاصمة الجديدة، وسيخلق هوية لها، خاصة أن شكله مميز بين الأبراج، موضحًا أن معظم المدن العالمية المخططة بشكل جيد بها مناطق مال وأعمال وأخرى ثقافية.