العاصمة الإدارية: نقل الوزارات للحي الحكومي نهاية النصف الأول من 2021

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية، إنه كان من المقرر نقل الموظفين للعاصمة الجديدة هذا العام، ولكن نظرا لفيروس كورونا المستجد، التي تأثرت بها مصر ودول العالم، تم تأجيل النقل، مؤكدا أن انتهاء أعمال منطقة الحي الحكومي نهاية العام الجاري.

وأضاف "الحسيني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "علشانك يا بلادي"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، وتقدمه الإعلامية ابتسام محمود، أنه سيتم نقل جميع الوزارات خلال نهاية النصف الأول من العام المقبل، بحيث ينتهي النقل خلال شهري مايو أو يونيو.

وأوضح أن نسب تنفيذ الحي الحكومي تجاوزت 85% بشكل عام، وفي مبنى مجلس الوزراء تجاوزت 95%، ويجرى حاليا توصيل المرافق الأساسية وربطها بالمباني المحيطة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية إلى أنه سيتم نقل دواوين كل الوزارات في توقيت واحد، ولكن قد يتم النقل على مرحلتين داخل الوزارات.