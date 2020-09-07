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برلماني: صاحب الشقة اللي هيدفع 10 آلاف جنيه في التصالح هيكسب 400 ألف

كتب:

شريف سليمان
08:50 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
النائب خالد عبد العزيز

النائب خالد عبد العزيز

قال خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعطي مركزًا قانونيًا كبيرًا بعدما كان يتعرض للابتزاز.

وأضاف فهمي خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "النهاردة صاحب الشقة لو دفع 10 آلاف جنيه هيكسب حوالي 400 ألف جنيه، وهيحصل على رخصة رسمية، ويقدر يوقف جميع تنفيذ الأحكام ضده، وسيستطيع الحصول على جميع الخدمات مثل الكهرباء".

وتابع أن قانون التصالح ليس قانون أزمات لكنه قانون يجعل المواطن المصري في مركز قوي ضد أي ابتزاز من أي طرف يحاول استغلال ضعف مركزه القانوني، فمثلًا لن تُنزع العدادات الكودية في أي وقت مثلما يحدث مع عدادات الممارسة، إذ من يتقدم بطلب التصالح يحصل على عداد رسمي.

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