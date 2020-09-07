الحكومة: المحليات ترفع الاستعداد.. وفرق من "الكهرباء" لتغذية اللجان

أعلنت وزارة التنمية المحلية رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات التى تشهد إعادة فتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة لمتابعة جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

ووجّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة للمتابعة والتنسيق مع جميع غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وأكد أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن والمناسب وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك للقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

ووجّه وزير التنمية المحلية رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرّفة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع لانتخابات جولة الإعادة بمجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها فى عدد من الدوائر اليوم وغداً.

وأشار «حمزة» إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية من خلال تأمين التغذية الكهربائية لكل اللجان والمقار الانتخابية إضافة إلى تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم فى حالة وجود أى عطل.

وأكد «حمزة» أنه تمت المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع الجهات المعنية مع وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات ووجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة للعمل فى حالة الطوارئ فى الأماكن التى تحتاج لذلك. وأكد «حمزة» أن جميع القطاعات بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية رفعت حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع تجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.

"الصحة": موقع إلكترونى لحجز موعد الكشف الطبى

واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لوضع ضوابط توقيع الكشف الطبى على المتقدمين للترشح بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأكدت وزيرة الصحة تقديم جميع التيسيرات خلال عملية توقيع الكشف الطبى على المتقدمين للترشح، وفقاً للقواعد والضوابط المحددة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الوزيرة عن تخصيص موقع إلكترونى لحجز موعد الكشف الطبى، تيسيراً على المتقدمين للترشح ومنع التزاحم بالمستشفيات، موضحة أن الموقع يتيح للمتقدم للترشح فى الانتخابات معرفة المواعيد المتاحة لتوقيع الكشف الطبى عليه، كما يتيح له حرية اختيار المستشفى من بين المستشفيات التى سيتم توقيع الكشف الطبى بها على المتقدمين للترشح، مشيرة إلى أنه يمكن للمتقدمين للترشح تسجيل بياناتهم على الموقع والحصول على موعد الكشف فور الدعوة للانتخابات.

ووجهت الوزيرة بتخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المرشحين بشأن الكشف الطبى، وتخصيص مُدخل بيانات بكل مستشفى لتسجيل بيانات المتقدمين للترشح ممن لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكترونى، للحصول على موعد الكشف الطبى.

ووجّه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للدكتورة هالة زايد لتعاونها الدائم مع الهيئة، وتقديم جميع التيسيرات من الناحية الطبية خلال الاستحقاقات الدستورية، كما أشاد بجهود الوزارة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وفى الجيزة يدلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بصوته الانتخابى فى مدرسة الأورمان التجريبية النموذجية بالهرم، يعقبها جولة يتفقد فيها عدداً من لجان الاقتراع بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

"راشد": توفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

وأكد «راشد» أن جميع أجهزة المحافظة أنهت استعداداتها لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مطالباً الناخبين بضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعى كإجراء احترازى لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد «راشد» على قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس سيتم عند وضعها مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية.