الإسكان: هناك 8 حالات لا يمكن إجراء تصالح عليها

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن أعداد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، قليلة للغاية، وأقل من المتوقع، بالرغم أن هذه هي المهلة الأخيرة الممنوحة للتصالح، "فيه ناس كتيرة مقدمتش مش عارف مستنيين إيه ومش عارف الدولة هتدخل إزاي؟"

وأضاف "شميس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك 8 حالات لا يمكن إجراء تصالح عليها، مثل المباني المبنية على الأراضي الزراعية، أو المباني غير السليمة إنشائيا، أو تجاوزت الحد المسموح في الارتفاعات، أو البناء في أراضي الدولة.

وأوضح أن سعر المتر في التصالح يختلف من منطقة لأخرى، لافتا إلى أن القانون وضع "رينج" ما بين 50 لـ2000 جنيه للمتر، وكل محافظ يعرف ظروف محافظته، ومن خلال ذلك يحدد سعر المتر داخل المناطق المختلفة بالمحافظة.