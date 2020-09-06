نائب محافظ بني سويف يكرم 46 طالبا من أوائل الثانوية العامة

شهد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، تحت رعاية المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم.

حضر الاحتفالية كل من سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من مديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم، وذلك بقاعة المديرية، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

ونقل "سلامة" تهنئة المحافظ للطلاب الأوائل، وتقديره لتفوقهم ونبوغهم العلمي، الذي يؤهلهم لاعتلاء منصات التكريم، معتبراً أنهم مثار إعجاب وفخر لأسرهم وذويهم ومحافظتهم.

وأوضح نائب المحافظ أن التفوق في هذه المرحلة ليس نهاية المطاف، بل مجرد بداية لمراحل أخرى تالية، لاستكمال مسيرة التفوق والنبوغ في المرحلة الجامعية، وما بعدها من الحياة العملية، مؤكدا على أن التفوق الحقيقى هو الاستمرار في النجاح والمحافظة عليه.

وقدمت وكيلة وزارة التربية والتعليم التهنئة للأوائل على تفوقهم، والذي جاء في ظل ظروف استثنائية هذا العام، بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، وهو ما شكل عبئاً إضافياً على الطلاب ووذويهم.

وحثت الطلاب على مواصلة التفوق في المرحلة الجامعية، وتحقيق مستقبل أفضل، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم، معربةً عن فخرها واعتزازها بأن الأول على مستوى الجمهورية في شعبة العلمي علوم، هو أحد أبناء بني سويف.