إيقاف بناء مخالف خلال حملة ليلية بكفر الدوار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، من إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق المركز.

وأوقفت الوحدة، أعمال بناء مخالف بقرية أبيس الثورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، أتى ذلك خلال حملة ليلية، نفذها مسئولي الإدارة الهندسية.

من جانبه أكد "مرزوق"، على استمرار الحملات الموسعة بنطاقي المركز والمدينة، للتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف، لافتًا إلى أنه سيتم القيام بالإزالة الكاملة، لأي مبنى مخالف، مع التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في الأعمال، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة حيال المخالفين.