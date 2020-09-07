محافظ القاهرة يعلن إزالة 262 عقارا بإسطبل عنتر ونقل المستحقين للأسمرات

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إزالة الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإزالة منطقة إسطبل عنتر العشوائية بحي مصر القديمة، مشيرًا إلى أن منطقة "إسطبل عنتر" هي إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة التي تسعى المحافظة إلى الانتهاء من إزالتها قبل نهاية 2020.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ إزالة 262 عقاراً ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المتكامل الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضاف محافظ القاهرة، أنَّ الدولة غيرت حياة 120 ألف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة تم تسكينهم في 24 ألف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة بالأسمرات 1، 2، 3 و"المحروسة 1" و"أهالينا 1" وروضة السيدة زينب.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تزيل حاليا المناطق العشوائية بـ"شمال الحرفيين وعرب الحصن بالمطرية والجبخانة واسطبل عنتر بحي مصر القديمة ودار السلام".