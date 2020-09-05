محافظ القاهرة يشهد إزالة 4 أدوار مخالفة في عقار بالأميرية

شهد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، اليوم، بدء أعمال إزالة 4 أدوار مخالفة في العقار رقم 51 شارع "الكابلات"، في منطقة الأميرية.

ورصدت أجهزة المحافظة قيام صاحب العقار، الذي حصل على ترخيص ببناء أرضي و5 أدوار، بزيادة 4 أدوار إضافية، بالمخالفة للترخيص الصادر، ولم يستجب المالك لكل إنذرات الإزالة، أو يتقدم بطلب للتصالح.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات له من موقع إزالة الأدوار المخالفة، أنه لم يتبق سوى 25 يوماً فقط على المهلة التي حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء، داعياً المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد رسوم جدية التصالح، بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة، قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.

كما أكد المحافظ استمرار حملات إزالة المباني المخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتوازي مع تلقي طلبات التصالح، محذراً كل من لم يتقدم بإجراءات التصالح في الموعد المحدد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.