مصادر: لكل مدرسة الحرية في تحديد عدد حضور الطلاب طبقا لكثافتها

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن خطة الدراسة في العام الدراسي الجديد، تمنح كل مدرسة مطلق الحرية، في تحديد عدد أيام حضور الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، وذلك طبقا لكثافتها.

وأكدت المصادر، أن هذا الأمر سيكون بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها، على أن تقوم المديرية التعليمية، بإخطار غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، بمواعيد الحضور والغياب لكل مرحلة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، خطة بدء الدراسة في العام الجديد 2020- 2021.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد، السبت 17 أكتوبر 2020، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2021.

يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد من السبت 17 أكتوبر 2020 وحتى 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

مدة الدراسة الفعلية للعام الدراسي بأكمله 33 أسبوعا.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 23 يناير 2021.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 15 مايو 2021.

تُعقد امتحانات الدبلومات الفنية السبت 29 مايو 2021.

تُقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.