التعليم: مدرسة جديدة لصناعة الأثاث برعاية الفاتيكان في دمياط

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن نتائج طلاب الإعدادية في الترم الثاني هذا العام "متضخمة"، إذ حصل أغلبهم على الدرجات النهائية، حيث جرى استبدال الامتحانات بالأبحاث، وهناك إقبال منقطع النظير على مدارس التعليم الفني.

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه جرى بناء مدارس تكنولوجية خلال العامين الماضيين، ويصل عدد الطلاب بها من 200 لـ 300 طالب، وكثافة الفصول منخفضة ما بين 20 لـ25 طالبًا، بالتعاون مع رجال الأعمال، موضحًا أن عدد المدارس التطبيقية سيصل لـ 15 مدرسة هذا العام.

وأشار إلى أن هناك خطة مستقبلية ببناء 10 مدارس تكنولوجية كل عام، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع محافظ دمياط بإنشاء مدرسة لتصنيع الأثاث "مدرسة دون بوسكو".

وأوضح أن الفاتيكان هو من سيساهم بإنشاء تلك المدرسة التي ستخرج صناع الأثاث على مستوى عالي من الحرفية، لافتا إلى أنه سيكون بها قسم للكهرباء والميكانيكا ومنتجات الألبان.