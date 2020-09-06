عودة العمل بـ"طوارئ قنا العام" بعد توقف 4 أشهر بسبب كورونا

أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إعادة تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى قنا العام، بعد فترة توقف تزيد على ثلاثة أشهر لتحويله إلى مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد في مايو الماضي.

وأوضح تواضروس، أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى سوف يعمل أيام، السبت والأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأضاف أنه جرى فتح جميع الأقسام بالمستشفى لاستقبال حالات الطوارئ، باستثناء العيادات الخارجية وأقسام العلاج الطبيعي والأسنان والتي ما زالت موجودة بالوحدات بمدينة العمال وحي المصالح وسيدي عمر.

يذكر أن مستشفى قنا العام شهد تعافي 374 مصابا بفيروس كورونا، منذ تخصيصه يوم 4 يونيو كمستشفى للعزلـ ويوجد به حاليا 6 حالات فقط تحت الملاحظة والعلاج.