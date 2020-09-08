الأسعار الرسمية لسيارات "جاكور" في مصر: تبدأ من مليون جنيه

أعلنت MTI وكيل سيارات جاكور ولاندروفر في مصر، عن الأسعار الرسمية لسيارات جاكور موديل العام 2020، بأسعار بدأت من 999 ألف جنيه، وحتى مليون و995 ألف جنيه.

وحسب قائمة الأسعار التي أعلنت عنها الشركة، وصل سعر سيارة جاكور E-Pace موديل 2020 إلى 999 ألف جنيه، وتعد أرخص سيارات جاكور داخل السوق المحلية، ووصل سعر سيارة جاكور XE إلى مليون و100 ألف جنيه، ومليون و290 ألف جنيه لسيارة جاكور F-PACE.

وخلال القائمة، وصل سعر سيارة جاكور XF إلى مليون و340 ألف جنيه، وتأتي سيارة F-TYPE (Coupe) بسعر مليون و795 ألف جنيه، ويصل سعر السيارة الأعلى في الفئة السعرية F-TYPE (Convertible) إلى مليون و995 ألف جنيه.