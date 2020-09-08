24 ألفا و362 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إلى 6 ملايين و300 ألف و727 حالة، عقب تسجيل 24 ألفا و362 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء، أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 189 ألفا و206 حالات، وذلك عقب تسجيل 265 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.