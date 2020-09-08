طقس اليوم مائل للحرارة وأمطار رعدية ورياح على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس اليوم، إذ يكون معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا اليوم، وتكون الرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

أماكن سقوط الأمطار

وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة، غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة (30%)، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا (20%) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات حرارة المدن والمحافظات اليوم الثلاثاء

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 34 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 21

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 34 26

نخل 36 21

نويبع 39 30

طابا 36 26

كاترين 36 23

الطور 36 27

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 41 24

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 45 31

ادفو 45 30

أبو سمبل 44 31

الوادي الجديد 42 29

شلاتين 41 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 37 30