الرعاية الصحية: 91 ألف خدمة طبية قدمت ببورسعيد خلال 14 شهرا

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم العلمي الثاني لمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، والذي أقيم على هامش افتتاح وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، كأول وحدة غسيل كلوي تخدم منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

في بداية المؤتمر، استعرض الدكتور قطب السيد مدير عام مستشفى النصر التخصصي للأطفال إنجازات مستشفي النصر منذ بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو 2019 وحتى الآن، لافتًا إلى حزم الخدمات المستحدثة والتي تم إضافتها لحزم الخدمات بمستشفيات هيئة الرعاية كجراحات القلب النابض وجراحات القلب بتقنية التدخل المحدود وجراحات استبدال الشريان الأورطي المنسلخ وقساطر قلب الأطفال المتقدمة والمعقدة، بهدف خدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بشكل خاص وإقليم القناة بشكل عام.

فيما لفت إلى إجمالي الخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى خلال هذه الفترة والتي شملت 90 ألف و722 خدمة طبية، منهم 72 ألف و877 ما بين فحوصات طبية ومعملية، إضافة إلى خدمات الطوارئ التي بلغ عددها 15 ألف و383، كما تم إجراء 1500 قسطرة للقلب، و300 جراحة للقلب المفتوح كما بلغ عدد جراحات الأطفال حديثي الولادة 296 جراحة فضلًا عن إجراء 366 مسح ذري بالمستشفى حتى الآن.

وأضاف الدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية" خلال كلمته، أن مستشفى النصر أصبح صرحًا طبيًا نفتخر به وخاصة بعد إجراء العمليات الكبرى والمتخصصة وذات المهارة فيه، مشيرًا إلى أن وحدة الغسيل الكلوي للأطفال ووحدة أورام الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد تعكس الطفرة الطبية الكبيرة التي تشهدها محافظة بورسعيد بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، مشيرًا إلى افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى النصر قريبًا.

أحمد السبكي: القيادة السياسية تقدم كل الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية" عن فخره بالمجهود المبذول من قبل العاملين بمستشفى النصر التخصصي من أطقم طبية وإدارية، وذلك بهدف تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بجودة وكفاءة عالية وبما يليق بالمواطن المصري، وما يوفر كل الحزم الخدمية المُحدثة بحيث لا يحتاج المنتفع السفر خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية.

وأكد السبكي على أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حلم كل المصريين، الذي يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه، ليوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.