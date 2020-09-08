"غرفة الدقهلية" تعلن الأسعار الاسترشادية بمجمع الخضر والفاكهة

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية بقيادة المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة، اليوم، عن أسعار الخضر والفاكهة الاسترشادية من مجمع الخضار والفاكهة.

وحددت القائمة أسعار الخضر كما يلي:

باذنجان "1-2.25"، وقلقاس "3.5 -5" وبصل "3-4"، وخيار" 3.5- 6"، وفلفل بلدي" 2.5 - 5"، وفلفل ألوان "11- 13"، شطة " 3- 5"، وجزر"3- 6 "، وطماطم "1.2 – 3.2"، وبطاطس"2.5 – 3.5"، وبطاطا "1.5 – 1.8"، وكوسة "4- 6.5"، وليمون "3- 5 جنيهات".

أما أسعار الفاكهة فكانت موز "11- 12 جنيها"، وتفاح مستورد "13-30"، وكمثري "7- 11"، وبرتقال "15 – 20"، تين "9-11"، عنب "5-10"، وبرقوق "8-14"، ومانجو "9-26".

وأوضحت الغرفة التجارية، في بيان لها، أنه يتم إضافة نسبة تقديرية على تلك الأسعار تحددها الجهات الرقابية لتاجر التجزئة، وما يزيد عن ذلك، يتم تقديم الشكوى للجهات الرقابية المتمثلة في المحافظة والتموين وجهاز حماية المستهلك.