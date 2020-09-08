مستقبل وطن يُدشن غرفتي عمليات لمتابعة "إعادة الشيوخ" بأسيوط

عقدت أمانة مستقبل وطن في أسيوط غرفتي عمليات مركزية لمتابعة جولة الإعادة بالمحافظة تحت إشراف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين عام الحزب.

وقال المهندس ياسر عمر، إنه تم تجهيز غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والوحدات الحزبية لمتابعة عملية التصويت، موضحًا أن الحزب حريص علي متابعة العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان وعلي مدار يومين من خلال الوحدات الحزبية الموزعة علي مستوي مراكز وقري ونجوع المحافظة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.

وأكد "عمر" توزيع الكمامات علي المواطنين باللجان للحد من إنتشار فيروس كورونا، وطالب المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكداً أنه حق دستوري ويجب علي الجميع المشاركة واختيار الأصلح دون النظر إلي أي إعتبارات أخري، فهو واجب وطني في المقام الأول.

وفى سياق متصل، فرضت مديرية أمن أسيوط طوقاً أمنياً في محيط اللجان لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد علي الناخبين بعدم الدخول بدون إرتداء كمامات.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.