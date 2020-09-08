هنيدي ينعى الفنانة السودانية ستونة: ربنا يرحمك

نعى الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على تويتر، الفنانة السودانية ستونة التي شاركت معه في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، والتي رحلت صباح اليوم الثلاثاء في القاهرة، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، مغرّدا: "ربنا يرحمك يا ستونة يا رب.. البقاء لله".

وستونة ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح، وشاركت ببعض المسرحيات، ثم ظهرت في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنّت به أغنيتها الشهيرة "شوكولاتة"، بعدها شاركت مع النجم عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.