بدء اختبارات القبول للجامعات الأهلية أون لاين اليوم

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين، لـ الجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان وفروعها الثلاثة"، ولمدة 4 أيام، حتى 11 سبتمبر الحالي، وتتمثل الاختبارات في اختبارات اللغة الإنجليزية والتخصصات العلمية للكليات، والتفكير النقدي، وذلك عبر الإنترنت أون لاين عن بعد.

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، إلى بدء التقدم للجامعات الأهلية الجديدة وهي "الملك سلمان" و"الجلالة" و"العلمين"، مشيرة لطرق وإجراءات الاختبارات المقررة للقبول ببرامج الكليات، وشرط اجتيازها.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن طرق الاختبارات، وكيفية أدائها، في النقاط التالية:

1- سيتم إيقاف التسجيل اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل من مساء اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020.

2- الإطلاع على الجدول المرفق، والخاص بالامتحانات طبقًا لكل قطاع، ومعرفة الاختبارات التي سيؤديها الطلاب.

3- بدءًا من الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني https://admission.egypt-hub.edu.eg ومعرفة موعد الامتحان الخاص بكل طالب.

4- إجراء الامتحانات سيكون من خلال رابط في حساب الطالب الذي قام بالتسجيل فيه سابقًا على الموقع الإلكتروني.

5- غير مسموح بأداء اختبارات القبول من خلال الهاتف المحمول، ويجب أداء الاختبارات عن طريق "لاب توب"، أو الكمبيوتر المكتبي، ولا يُشترط وجود كاميرا.

وأغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، باب التقدم والالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وهي "العلمين" و"الجلالة" و"الملك سلمان" وفروعها الثلاثة، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي، مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى منتصف مساء اليوم.

ويأتي ذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا للإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، ولإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على كثرة الطلبات التي وردت.

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الإنجليزية) في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.