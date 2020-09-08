وزير التموين ومحافظ الجيزة يتفقدان صومعة بني سلامة بمنشأة القناطر

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صومعة بني سلامة بمركز منشأة القناطر بالجيزة والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن وعدد الخلايا 12 خلية من المعدن سعه كل منها 5 آلاف طن مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم، والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.

وأكد المصيلحي أن القيادة السياسية تولي ملف المشروع القومي للصوامع اهتماما بالغا، نظرا للأهمية الاستراتيجية لسلعة القمح، حيث يصل الاستهلاك السنوي لمصر من الأقماح المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي ما يقرب من 10 ملايين طن قمح سنوي، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطورة وحديثة وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الأقماح، وهو ما أصبح واقعا ملموسا الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومي وكذا دعم دولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك تعاون كل الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتي تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزن استراتيجي آمن من القمح بما يحقق أمن غذائي حقيقي داخل البلاد.

وأضاف المصيلحي أن صومعة بني سلامة تبلغ تكلفة إنشائها 170 مليون جنيه بسعة تخزينية 60 ألف طن ونفذ المشروع شركة سامكريت وشركة كامبريا ومن جانبه.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الصومعة تعد إضافة هامة للمنظومة التموينية بالمحافظة حيث تقام الصومعة على مساحة 33700 م2 ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل باستخدام ميزان يسكول لوزن أجولة القمح المحملة على السيارات أثناء عملية الدخول والخروج وهي تعتبر أهم تقنية في جميع مراحل التخزين حتى تمكن من قراءة كمية القمح التي تم تحويلها وتحديد الكمية المطلوب إخراجها دون إهدار، مشيراً انه تم رفع كفاءة الطرق المحيطة والمؤدية إلى صومعة بني سلامة لتسهيل عملية النقل للسيارات المتردده على الصومعة دون أي معوقات.

وأشار إلى أن العام الحالي شهد متابعة دقيقة لمواقع استلام القمح المحلى لموسم 2020 للتأكد من انتظام العمل بالصوامع، حيث بلغت كميات القمح المحلي المستلم خلال موسم توريد الأقماح بالصوامع للعام الحالي 185880 طنا، وذلك بعدد 16 موقع بنطاق الواحات - بولاق - أوسيم - الصف - قسم الجيزة - أطفيح - منشأة القناطر - إمبابة، مشيرا إلى أن السعات التخزينية بتلك المواقع تصل إلى 243625 طنا.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لوزارة التموين لمجهوداتها في توفير السلع الاستراتيجية بكميات وفيرة وعلى التعاون المثمر لخدمة المواطنين.

وحرص وزير التموين ومحافظ الجيزة على تفقد المعامل والميزان البسكول وخلايا التخزين وحفظ الأقماح ووحدات التحكم. رافق وزير التموين ومحافظ الجيزة خلال الجولة التفقدية السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع وطلعت حسن، مدير مديرية التموين بالجيزة، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.