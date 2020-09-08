"الصداقة البرلمانية" المصرية الصينية تشيد بتعاون القاهرة وبكين

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتعاون والتنسيق المشترك بين مصر ودولة الصين الصديقة لإنتاج أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا.

وقال "عامر" في بيان له أصدره، اليوم، إن العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين القاهرة وبكين تحت قيادة الزعيمين الكبيرين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج أصبحت نموذجا رائعا ويحتذى به في العلاقات القائمة على التعاون والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا الأقليمية والدولية، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك التطابق التام والحقيقي بين وجهتي نظر مصر والصين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر، عن ثقته التامة في قدرة القاهرة وبكين على إنتاج لقاح لعلاج مرضى فيروس كورونا لإنقاذ العالم كله من هذا الوباء الخطير وكان وفد من إحدى الشركات الصينية الكبرى التي تقوم بإجراء التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا قد قام ببحث سبل التعاون بين الشركة الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان تمهيدًا لإنتاج اللقاح في مصر فور ثبوت فعاليته تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية حيث قام الوفد الصيني بزيارة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وتفقد خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة وأشاد الوفد الصيني بجاهزية الشركة للمشاركة في إنتاج اللقاح فور ثبوت فعاليتة.