فريق تعليم القليوبية يفوز على بورسعيد ببطولة الجمهورية

وجَّه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، التهنئة لفريق إدارة كفر شكر الممثل لمحافظة القليوبية ببطولة الجمهورية لكرة القدم لطلاب المرحلة الثانوية والذي حقق فوزا مستحقا خلال مباراته الأولى على فريق محافظة بورسعيد بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى أقيمت على ملاعب المركز الرياضى بالعباسية والتى أقيمت برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والإدارة العامة للتربية الرياضية بالوزارة وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وتحت إشراف التوجيه العام للتربية الرياضية بالمحافظة وتوجيه ادارة كفر شكر.

وحث طه عجلان الفريق الممثل للقليوبية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الفوز بكأس البطولة والتمثيل المشرف للمحافظة، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة سبل الرعاية والدعم للفريق وتوفير متخصصين ومدربين وطاقم إشراف على درجة عالية من الكفاءة من أجل الوصول إلى أعلى درجات النجاح والتفوق مع توفير كافة سبل الحماية والوقاية للطلاب والمشرفين والقائمين على الفريق وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

فيما شهدت المباراة منافسة شريفة بين الفريقين فى ظل طاقم تحكيم من الإدارة العامة للتربية الرياضية نجح فى إدارة المباراة والخروج بها بشكل مشرف، حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 3 -1 وأحرز الأهداف الأول والثانى اللاعب زياد النجاتي والهدف الثالث اللاعب محمد محمود، فيما أحرز اللاعب أحمد أيمن الهدف الرابع فى الشوط الثانى مقابل هدف لمحافظة بورسعيد.

ووجَّه موجه عام التربية الرياضية بالمديرية الشكر لحسين طاحون المدرب الأول للفريق وحسين شرف المدرب المساعد وباعتبارهم أحد ركائز توجيه التربية الرياضية بكفر شكر.

وأكد أن الهدف الأول للتوجيه هو اجتياز البطولة ورفع اسم المحافظة والفوز بالمركز الأول .مشيرا إلى أن المباراة القادمة للفريق ستكون يوم الأربعاء المقبل على ملاعب نادى بنها الرياضى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة تنفيذا لتوجيهات طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية حرصا على سلامة الطلاب والمشرفين على الفريق والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للفريق والمعدات المستخدمة خلال المباراة وتطبيق كافة سبل الوقاية .