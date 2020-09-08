فيديو.. محمود حميدة ينشر كواليس "الغسالة"

نشر الفنان محمود حميدة، فيديو من كواليس فيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليًا في السينما، وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

ويعرض حاليًا بالسينمات فيلم "الغسالة" بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا من خلال رحلة عبر المستقبل.

وللمرة الثالثة، يستعد الفنان أحمد حاتم، للظهور مجددًا مع الفنان الكبير محمود حميدة من خلال فيلم جديد يحمل اسم "ريستا"، بعد لقائهما سويًا من خلال فيلمي "يوم من الأيام" و"الغسالة".

فيلم ريستا المرتقب تصويره، تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبدالله صالح، ويعقد صناع العمل جلسات مكثفة لاختيار الممثلين وتسكين كل منهم في دوره، فضلًا عن تحديد أماكن التصوير، واختيار الديكورات والملابس الخاصة بالعمل، حتى يتسنى تحديد انطلاق موعد التصوير.