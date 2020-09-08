تبدأ غدا.. خطوات إجراء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية إلكترونيا

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، عبر منصتها الإلكترونية، مساء اليوم، مواعيد الاختبار لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية، حيث سيجرى اختبار لكل طالب على حدة.

وتستعرض "الوطن" خطوات إجراء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية إلكترونيًا، وفق المنصة الإلكترونية الخاصة بالجامعات الأهلية، والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:

متطلبات أجهزة وبرامج الحاسب الآلي

- يجب أن يتم التأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت، والتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح قبل الاختبار، كما يجب توفير اتصال إنترنت احتياطي باستخدام بيانات الجوال وتوصيلها بالجهاز الذي يتم من خلاله إجراء الاختبار.

- يجب شحن الجهاز المستخدم "كمبيوتر" أو "لاب توب" بالكامل قبل بدء الاختبار.

- لا يجب استخدام الهواتف المحمولة في إجراء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية.

- يجب الحرص على استخدام المتصفح الموصى به هو "Google chrome".

خطوات إجراء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

- يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى المنصة الخاصة بإجراء اختبارات القبول https://admission.egypthub.edu.eg قبل 15 دقيقة من الاختبار.

- ثم يتم الضغط على أيقونة أضغط على رابط الاختبار في البوابة الخاصة بالطالب على المنصة الإلكترونية https://admission.egypthub.edu.eg

- ثم تسجيل الدخول إلى رابط الاختبار باستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.

- ومن ثم يتم الضغط على "بدء المحاولة" لبدء الاختبار الخاص بالطالب.

- يقوم الطالب بقراءة جميع الأسئلة بعناية والتحقق من الإجابة لكل سؤال.

- بعد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة، يتم الضغط على "إنهاء المحاولة"، ثم الضغط على "إرسال الكل وإنهاء"، للتأكد من أن جميع الإجابات تم إرسالها.

- إذا انتهى الوقت ولم يقم الطالب بالضغط على زر "إرسال الكل وإنهاء"، فسيتم إرسال الإجابات التي تم تسجيلها تلقائيًا.

- مسموح للطالب بإجراء محاولة واحدة للاختبار.

- لا يتم السماح بإجراء أي محاولات بعد إغلاق الاختبار.

- لا يمكن طلب أي مساعدة عبر مكالمة هاتفية أو البريد الإلكتروني.

- في حالة حدوث أي انقطاع بسبب مشاكل الإنترنت، يرجى تسجيل الدخول مرة أخرى ومتابعة المحاولة.

- يتم إلغاء اختبار تحديد المستوى الخاص بالطالب واعتباره راسبًا إذا حاول نسخ أسئلة الاختبار، أو كتابتها، أو طباعتها.