قومي المرأة ببورسعيد يدشن حملة "صوتك أمانة والكمامة حماية وأمان"

دشن المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد حملة "صوتك أمانة والكمامة حماية وأمان"، بقرية المناصرة غرب بورسعيد لتوعية سيدات القرية بأهمية الإدلاء بأصواتهن في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ.

ورفعت سيدات القرية لافتات أمام اللجان الإنتخابية تضمنت "صوتك أمانة، صوتك لمصر، إحمى أهلك، والكمامة حماية وأمان".

وقالت نجلاء إدوار مقررة المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، إن سيدات القرى أصبح لديهن وعي كبير بأهمية المشاركة في المناسبات السياسية، وسيدات القرى لهن دور كبير في حشد أسرهن ومعارفهن للنزول والمشاركة في الانتخابات بل وصل الوعي إلى حشدهن لسيدات المدينة بالنزول والمشاركة لأن المرأة نصف المجتمع.

وأضافت أن الحملة إستهدفت ضرورة توعية سيدات قرية المناصرة بأهمية إرتداء الكمامة وحث السيدات لأبنائهن على ارتداءها والتوعية بأهمية التباعد الإجتماعي واستخدام الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا بغسل الأيدى بالصابون واستخدام المطهرات والتباعد الإجتماعي خاصة خلال الإدلاء بأصواتهن.

وأشارت مقررة المجلس القومي للمرأة ببورسعيد إلى أن الحملات مستمرة فى قرى جنوب وغرب بورسعيد وفي أحياء المدنية، للوصول لكافة السيدات بإعتبار المرأة هي المحرك الرئيسي للأسرة في الوصول لهدف الحملة بالمشاركة في الإنتخابات والتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.