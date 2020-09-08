إزالة 50 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 50 حالة تعدٍ وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع حالات التعدي ومخالفات البناء العشوائي.

وأوضح "غراب" أن حي ثان الزقازيق أزال مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت بمنطقة الزقازيق البحري مُقام بالمخالفة للقانون بدون ترخيص وتمت الإزالة كلياً و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نفذ المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، 45 قرار إزالة بمساحة إجمالية قدرها 20430 متر أراضي زراعية وتم إسترداد 127 فدان أملاك دولة بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير برئاسة المحاسب محمد الاباصيري حملة مكبرة نفذت 5 قرارات إزالة على مساحة ١٠٣٠ مترًا، وقاد المحاسب على الصناديلي رئيس مركز و مدينه بلبيس حملة بنطاق الوحده المحليه بالزوامل أسفرت عن إزالة عدد ٢حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة إجماليه ١٩٠مترًا مربعًا.