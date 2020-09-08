محافظ الشرقية يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه: جريمة في حق الوطن

ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق "الزقازيق - أبو حماد"، حيث وجه رجال المرور بسحب رخصة القيادة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة أبو حماد، للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين العامة.

أكد المحافظ أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.