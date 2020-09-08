محافظ الشرقية يتفقد مخابز قرية كفر العزازي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مخابز قرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد، للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات.

راجع المحافظ وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاته للوزن المقرر، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز للمواطنين.

شدد المحافظ على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف، وإلزام العاملين بالمخبز بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة الأمراض والأوبئة والتنبية على المواطنين مراعاة المسافات البينية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما إستفسر المحافظ من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم و توافره، منعاً لحدوث أي تلاعب.

وجه محافظ الشرقية، وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز و التأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها.