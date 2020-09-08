عاجل.. وزير التعليم يكشف تغييرات مجموعات التقوية: "هتكون سوق تنافسي"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن المعلمين سيتم عمل لهم مكان واحد للتدريب، وهي أكاديمية جديدة أون لاين بها كل أشكال التدريب، وأنواع التدريب ستمارس بمكان جديد وشكل منظم وتعطي شهادة لمزاولة المهنة وإشراك المعلمين في أرباح تأتي من مصادر كثيرة، من قنوات تعليمية وبرنامج أسأل المعلم وغيرها، "المعلمين هيبقوا جزء من هذه المنظومة ولهم نسبة حسب كفاءتهم وحسب جهدهم، ولن يكون هناك زيادة ثابتة بالمرتب".

وأضاف شوقي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، أنه سيتم تغيير القرار الوزاري الذي كان يحكم مجموعات القوية لرفع كفاءة المجموعتا المدرسية لضبط الجودة وطمأنينة للأهالي، وسيتم تنظيم مجموعات التقوية بصفوف النقل تحت إشراف المدارس بالجمهورية كلها بضوابط للمدارس ومجموعات تقوية للشهادات العامة 3 إعداداي و3 ثانوي عن طريق الإدارة التعليمية وسيتم تجهيز القاعات بالكامل تكنولوجيا ومعدات حديثة داخل مدارس مصر.

وأوضح الوزير أن الطالب غير مقيد بمجموعات التقوية بمدرسته "الطالب يختار المدرسة اللي تعجيه والمدرس اللي يعجبه والمسألة تنافسية، ويكون سوق تنافسي واللي يدي بجودة أعلى تحت إشراف الوزارة وشطارته هي اللي هتجديبله الطلاب، والطالبي مش مجبر يروح لمدرس الفصل، يروح للمدرس اللي عاجبه بمقابل مادي مناسب جدا أقل مما قبل، وسيتم تطيبق الاجراءات الاحترازية ".