عاجل.. وزير التعليم: غير مسؤولين عن فيديو تعليمي لا يحمل لوجو الوزارة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من 10% من قيمة المقابل المادي لمجموعات التقوية، وهناك دراسة تخصيص نسبة كبيرة من المجموعات للمعلم وباقي النسبة من المقابل المادي ستعود للمدرسة.

وأضاف شوقي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد: "مجموعات التقوية تعود بالنفع على المدرسة والمعلم والبلد وتحافظ على الطلاب وبمنتج أفضل وبربع السعر"، موضحا: "مصادر التعلم التي أعلنت عنها الوزارة مسؤولة عنها الوزارة، ولكن الوزارة غير مسؤولة عن الفيديوهات التعليمية التي لا تحمل لوجو الوزارة، ومجموعات التقوية ستكون داخل المدرسة وتحت إشراف الوزارة ويتم مراقبة المحتوى الذي يدرس للطالب والسيطرة على العملية التلعليمية وضمان عدم خلطها بالسياسة".

وشدد شوقي على ضرورة غلق مراكز الدروس الخصوصية "ساعدونا ننهي الدروس الخصوصية، والدروس الخصوصية ما نعرفش مين اللي بيديها وما نعرفش إذا كان مدرس ولا لأ، ولو كنتوا عاوزين تجيبوا نمر في الامتحانات امشوا ورانا، إحنا مش عاوزين فلوسكم تروح في مكان غلط ولا ولادكم يتعرضوا لخطر، وهنضمن الإجراءات الاحترازية والجودة وتناسب الفلوس مع الخدمة".