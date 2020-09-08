انطلاق مبادرة "احمي نفسك.. احمي وطنك" لمواجهة كورونا بالبحيرة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، مبادرة "احمي نفسك.. احمي وطنك" من مركز شباب مدينة دمنهور، للتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكيفية الوقاية منه والتعريف بالآثار المترتبة على تلك الجائحة اقتصادياً واجتماعيًا وصحيًا.

وقال الدكتور إبراهيم خضر، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المبادرة يتم تنفيذها في 15 مرکزًا للشباب، وتستهدف 1500 شاب وفتاة، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، بهدف نشر ثقافة التعامل مع الأزمات والجوائح بين الشباب والشرح والتوضيح العلمي بمعرفة الطبيب المصاحب في كل لقاء لماهية الفيروس وتكاثره وانتشاره وطرق العدوي والأعراض وطرق الوقاية.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الجهود المبذولة لإشراك الشباب في جميع الأزمات التى تمر بها البلاد، ليكون لهم دور فاعل في مواجهتها بالفكر والعمل، والتعريف بما تبذله الدولة من جهود في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.