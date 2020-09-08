وزير التعليم: السنة الدراسية الجديدة ستكون "عام العودة للمدارس"

شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أن العام الدراسي الجديد سيكون عام العودة للمدرسة، "هنروح حسب الجدول وهنروح في مجموعات التقوية، ومش هنروح أي مكان غير المدرسة، وهنرجع للمدرسة هيبتها تاني، وهو عام تقدير المعلم وعام مكافأة المعلم، وعام مشاركة المعلم في كل حاجة وعام ضبط الجودة، وأي حاجة مش عليها ختم الوزارة لن تحمل ضمان الجودة".

شوقي: "التظلمات على الدرجات هيكون قانون قديم خلاص ومش هنتكلم السنة الجديدة"

وأضاف شوقي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، "لو قلنا الكثافات وغطينا المنهج والولاد لعبوا رياضة والأهالي وفروا الفلوس وطلعنا منتج أحسن هنطبق النظام ده بعد الكورونا".

وتابع شوقي: "في المجمل بنحاول تحسين المنتج التعليمي المجاني اللي محتاجه الولاد، ولو محتاج حاجة زيادة نديهاله بجودة أعلى، والمعلم الشاطر لو بقى مليونير بعد شهر هيكون قانوني".