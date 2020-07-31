نتفليكس تعرض أفلاما مميزة غدا.. بينها You have got mail وBlow

تعرض منصة نتفليكس غدا، مجموعة مميزة من الأفلام، بطولة النجوم بينهم توم هانكس، آل باتتشينو، جوني ديب، توم كروز وغيرهم.

وفي هذا التقرير نرصد بعض الأفلام التي تعرض على المنصة، كما يلي:

Blow

بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو الفيلم David McKenna، وNick Cassavetes، إخراج تيد ديمي.

الفيلم إنتاج عام 2001، ومدته ساعتين و4 دقائق، وتكلفة إنتاجه 53 مليون دولار، وحقق أرباح تخطت 83 مليون دولار، وجرى تصويره بين أمريكا والمكسيك.

You have got mail

بطولة النجم توم هانكس وميج رايان، وإخراج نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت 250 مليون دولار.

تكلفة إنتاج الفيلم 65 مليون دولار، ومدته ساعة و59 دقيقة، وتقييمه على موقع 6.6 من 10 على موقع IMDB، وترشح لجائزة جولدن جلوب.

Any Given Sunday

بطولة آل باتشينو، كاميرون دياز، جيمي فوكس، وجيمس وودز، إخراج أوليفر ستون.

عرض الفيلم لأول مرة في 22 ديسمبر 1999، ومدته ساعتين و42 دقيقة، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 6.9 من 10.

تكلفة إنتاج Any Given Sunday 55 مليون دولار، وتخطت أرباحه 100 مليون دولار.

Vanilla Sky

بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو.

إنتاج عام 2001، وتكلف إنتاجه 68 مليون دولار، وحقق أرباحا تخطت 203 ملايين دولار.

ترشح الفيلم لجائزة أوسكار في فئة أفضل موسيقى لكنه لم يحصدها، وترشح لجائزتي جولدن جلوب.

The Perfect Storm

بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، جون سي رايلي، إخراج Wolfgang Petersen.

الفيلم عرض لأول مرة في 30 يونيو 2000، وكانت تكلفة إنتاجه 140 مليون دولار، وتخطت أرباحه 328 مليون دولار.

وترشح The Perfect Storm لجائزتي أوسكار، وهي أفضل صوت، وأفضل مؤثرات بصرية، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 6.4 من 10.

Basic Instinct

بطولة مايكل دوجلاس وشارون ستون، إخراج بول فيرهوفن وتأليف Joe Eszterhas، وعرض لأول مرة 20 مارس 1992، وتقييمه على موقع IMDB للسينما 7 من 10.

وكانت تكلفة إنتاج فيلم Basic Instinct 49 مليون دولار، وتخطت أرباحه 352 مليون دولار، وترشح لجائزتي أوسكار وهي أفضل مونتاج وأفضل موسيقي لكنه لم يحصد أي منها، وترشح الفيلم أيضا لجائزتي جولدن جلوب.

Crank

فيلم أكشن إخراج وتأليف براين تايلور ومارك مارك نيفالدين، بطولة جيسون ستاثام، إيمي سمارت وكارلوس سانز.

عرض الفيلم لأول مرة 2006، وتكلفة إنتاجه 12 مليون دولار، وتخطت أرباحه 42 مليون دولار، ومدته ساعة و28 دقيقة.

Kindergarten

بطولة أرنولد شوارزنيجر، بينيلوب آن ميللر وباميلا ريد، إخراج إيفان ريتمان، قصة موراي سالم، وشارك في كتابة السيناريو مع هيرشل وينجرود وتيموثي هاريس.

عرض الفيلم للمرة الأولى في 21 ديسمبر 1990، وتصنيفه كوميدي جريمة، وتكلف إنتاجه 15 مليون دولار، وتخطت أرباحه 201 مليون دولار، والفيلم مدته ساعة و51 دقيقة، وتقييمه على موقع IMDB 6.1 من 10.

Cliffhanger

بطولة سيلفستر ستالون، جون ليثجو ومايكل روكر، إخراج ريني هارلين، وطرح بدور العرض أول مرة في 28 مايو 1993.

تكلف إنتاج Cliffhanger 70 مليون دولار، وتخطت أرباحه 250 مليون دولار، بحسب موقع IMDB، ومدته ساعة و53 دقيقة.

وفي العام 1995 ترشح الفيلم لـ3 جوائز أوسكار في فئات أفضل صوت، أفضل مؤثرات صوتية وأفضل مؤثرات بصرية، إضافة لعدد آخر من الترشيحات.