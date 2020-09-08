"شعراوي" يوجه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي خلال تلقي طلبات التصالح

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجاري، لم يتبقَ سوى 22 يوما على آخر مهلة لتلقي الطلبات داخل المراكز التكنولوجية، وسداد 25% قيمة جدية التصالح.

مراعاة البعد الاجتماعي في التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واتصالات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين، داعيا إياهم إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف قاسم لـ" الوطن"، أن بعض المحافظات تدرس أوضاع المناطق بها، وتعيد النظر في قيمة التصالح، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية خفضت قيمة التصالح 25%، وهناك محافظات أخرى أعادت النظر في قيمة التصالح، وخفضت الأسعار مثل القاهرة وأسوان والغربية والبحيرة.

الأوراق المطلوبة للتصالح

وفى وقت سابق، أوضحت" الوطن" الأوراق المطلوبة للتصالح بشأن مخالفات البناء، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في التصالح سواء ملاك أو صاحب شقة أو اتحاد شاغلين، وهي صورة بطاقة الرقم القومي، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوبة للتصالح قبل إقرار قانون التصالح الصادر بتاريخ 4 أبريل 2019، وخارج الحيز العمراني حتى موعد 22 يوليو 2017 وعدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية والإنشائية للمبنى معتمد من مكتب هندسي، والإيصال الدال على سداد الرسوم، بالإضافة إلى تقرير من نقابة المهندسين من مكتب استشاري يفيد أن الهيكل الإنشائي يحقق السلامة الإنشائية "بعد نزول اللجنة".

الجهات المختصة بالتصالح

كما حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، الجهات الإدارية المختصة التي يقدم لها طلب التصالح وهى الوحدات المحلية، وجهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.