لجنة استرداد أصول "الشيوخ" تتفقد أعمال التطوير بمبنى المجلس

تفقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التي تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.

كما تفقدت اللجنة، التي تضم المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ التى ستشهد انعقاد جلسات المجلس فيها، والتى كان يطلق عليها قاعة "الشورى سابقًا"، حيث يتم حاليًا إجراء بعض أعمال التجديد والتطوير فى القاعة وفى قاعات ومكاتب وملحقات مبنى مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ عقدت اجتماعًا أمس الاثنين، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، والذى تم اختياره قائمًا بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

كما حضر الاجتماع ممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها، وأكد وزير شئون المجالس النيابية على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية.