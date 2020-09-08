رئيس "شبرا" يبحث استعدادات المدينة لمواجهة الشتاء

استعدت مدينة شبرا الخيمة، لموسم الأمطار والسيول، بعقد اجتماعًا تنسيقيًا اليوم، ترأسه اللواء مجدي عناني، رئيس المدينة مع جميع الجهات التنفيذية المختصة، بحضور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا، وبكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا، لمناقشة كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار.

ووجّه "عناني" رؤوساء الأحياء إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنجاز كافة الأعمال في أسرع وقت وبمنتهى الكفاءة، بداية من تطهير بالوعات الأمطار وعمل بالوعات جديدة ورفع كفاءة المواتير الموجودة بالأنفاق وإجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء.

كما نبه" رئيس المدينة" على مسئولي الإسعاف بتوفير عدد كافي من السيارات المجهزة بكل المستلزمات الطبية اللازمة، فضلاً عن استعداد مسئولي التضامن الاجتماعي لتوفير خيام للإيواء وتوفير الإحتياجات اللازمة للمعيشة بالتنسيق مع الشباب والرياضة والإدارات التعليمية والتموين.