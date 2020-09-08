محمود حميدة عن النجومية: وظيفة اجتماعية.. وحب الناس لا يقدر بثمن

قال الفنان محمود حميدة، إنه يتعامل مع النجومية باعتبارها مجرد وظيفة اجتماعية.

جاء ذلك خلال رد "حميدة" على سؤال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "إزاي بتتعامل مع الشهرة وحب الناس وحفظ مساحتك الشخصية والخصوصية فى حياتك؟".

ورد محمود حميدة، على السؤال بقوله "أنا طول عمري أفهم النجومية على إنها مجرد وظيفة إجتماعية، فإذا كان معاها شهرة لازم الواحد يكون حريص جداً في التعامل مع الناس ويعرف إن الشهرة السبب فيها الناس مش هو".

وتابع: بتعامل معاها بما يليق بها، وحب الناس طبعاً ليه تقدير عالي جداً عندي ومش ممكن أديهم المقابل للحب ده، لأنه لا يقدر بثمن ودائماً أشكرهم وأحمد ربنا.

ويستعد الفنان الفنان الكبير محمود حميدة لفيلم جديد يحمل اسم "ريستا"، مع أحمد حاتم، بعد لقائهما سويًا من خلال فيلمي "يوم من الأيام" و"الغسالة".

فيلم ريستا المرتقب تصويره، تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبدالله صالح، ويعقد صناع العمل جلسات مكثفة لاختيار الممثلين وتسكين كل منهم في دوره، فضلًا عن تحديد أماكن التصوير، واختيار الديكورات والملابس الخاصة بالعمل، حتى يتسنى تحديد انطلاق موعد التصوير.