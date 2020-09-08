صور.. أسعار جميع أنواع سيارات "فيات" في السوق المصري

يعد السوق المصري، من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها العديد من ماركات السيارات المختلفة سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر شركة "فيات" من أهم العلامات التي تحظى بمبيعات كبيرة داخل السوق المصري، ويتم استيراد العديد من الطرازات المختلفة لها.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصري من الشركة وأسعارها.

1- "فيات تيبو" وتأتي في السوق المصري بـ 13 فئة مختلفة التجهيزات، ويبدأ سعر النسخة المنيوال السوق المصري من 190 ألف جنيه ويصل إلى 207 آلاف جنيه.

وتأتي النسخة الأوتوماتيك بسعر يبدأ من 250 ألف جنيه ويصل إلى 280 ألف جنيه، ويوجد منها نسختان فقط هاتش باك الأولى بسعر 310 آلاف جنيه، والثانية بسعر 313 ألف جنيه.

2- "فيات 500"، وتأتي في السوق المصري بفئتين الأولى مانيوال بسعر 265 ألف جنيه، والثانية أوتوماتيك بسعر 320 ألف جنيه.

3- "فيات دوبلو".. وتأتي في السوق بفئة واحدة مانيو سعرها 320 ألف جنيه.

4- "فيات 500C".. وتأتي في السوق بفئة واحدة أوتوماتيك بسعر360 ألف جنيه.

5- "فيات 500 X".. وتأتي في السوق المصري بأربع فئات مختلفة التجهيزات تبدأ بسعر 376 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزاً إلى 430 ألف جنيه.