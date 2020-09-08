تطهير مخرات السيول والبحيرات الصناعية بمرسى علم استعدادا للشتاء

أجرى اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، جولة تفقدية اليوم، شملت مخرات السيول والبحيرات الصناعية بطريق "إدفو - مرسى علم" للتأكد من جاهزيتها، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وقال "عدلي" إن المدينة شكلت لجنة للمرور الدوري على المخرات، ورفع بيان بموقف تطهير البرابخ والبحيرات الصناعية وإتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن هدف اللجنة هو متابعة برابخ و مخرات السيول والبحيرات الصناعية، والاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال السيول والأمطار وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالي.

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