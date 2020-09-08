محافظ بورسعيد يُدلي بصوته في جولة "إعادة الشيوخ"

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بصوته، اليوم الثلاثاء، في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ 2020، بلجنة مدرسة المشير أحمد اسماعيل الإعدادية بنات.

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة، وناشد المواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه جرى تيسير كافة الإجراءات، ومن بينها توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، بالإضافة الي الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الناخبين.

وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألفا و919 ناخبا، موزعين على 98 مركزا انتخابيا، تضم 108 مقرات انتخابية ولجنة فرعية.